Long Lines Building: Kann ein Gebäude eine ganze Stadt abhören?

Wissen 21.04.2020



Wie eine uneinnehmbare Festung erhebt sich das Long Lines Building über Manhattan. Um das Gebäude in der 33 Thomas Street ranken sich zahlreiche Theorien. Nicht nur, weil in unmittelbarer Nähe mehrere Geheimdienstbehörden ihren Sitz haben oder weil der fensterlose Wolkenkratzer das einzige Bauwerk in New York ist, das einem atomaren Super-GAU trotzen könnte – sondern weil darüber hinaus bis heute kaum etwas über den 170-Meter-Koloss bekannt ist.